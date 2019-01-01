الانتقالات
الانتقالات

زياش غير نادم على عدم الانضمام لروما

التعليقات()
PROSHOTS
النجم المغربي حكيم زياش يكشف عن فشل انتقاله لروما

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اعترف النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام بأنه كان قريبًا من الانتقال لفريق روما الإيطالي في الصيف الماضي.

زياش الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي حاليًا كان قد لفت الأنظار بأدائه الرائع مع أسود الأطلسي في كأس العالم روسيا 2018، رغم خروج كتيبة المدرب هيرفي رينارد من الدور الأول.

رسميًا.. موناكو يقيل هنري ويعيد جارديم لتدريب الفريق

اختيارات المحررين

وقال زياش في تصريحاته لشبكة فوكس سبورت: "روما كان قريبًا من التوقيع معي الصيف الماضي، أنا لست غاضبًا، أقدم هذا الموسم مستوى أفضل مقارنة بالعام الماضي، كل ما أفكر فيه حاليًا هو إنهاء الموسم مع أياكس بأفضل شكل ممكن، وسنرى بعدها ماذا سيحدث".

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العُمر 25 عامًا شارك مع أياكس في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم، أحرز فيهما 10 أهداف وصنع سبعة.

الموضوع التالي:
رسمياً - مدافع موناكو ينضم إلى ميلان
الموضوع التالي:
تحليل| آرسنال ومانشستر يونايتد.. إيمري يدفع الثمن
الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | آرسنال × مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد يطيح بأرسنال من كأس الاتحاد بثلاثية في عقر داره
الموضوع التالي:
أوباميانج يؤكد تخصصه في "الظهور الأول" بكأس الاتحاد الإنجليزي
إغلاق