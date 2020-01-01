زياش: تعلمت من هازارد، ولماذا لا ينافس تشيلسي على الدوري؟

حكيم زياش نجم فريق تشيلسي يتحدث عن متابعته لهازارد لاعب ريال مدريد وقدرة البلوز في المنافسة على الدوري الإنجليزي.

أكد النجم المغربي حكيم زياش أنه يتابع نظيره البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي ويتعلم الكثير منه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زياش وأكد خلالها أن فريقه لديه القدرة في المنافسة على الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

وقال زياش: "هازارد لاعب من طراز عالمي، مثله يجب أن تحصل على الالهام منهم دائمًا ومن طريقة لعبه لكرة القدم".

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وأضاف: "دائمًا ما كنت أشاهد كيف يفعل تلك الأمور البسيطة والصغيرة، يمكنني حقًا أن أتعلم الكثير منه".

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي: "بكل تأكيد يمكن لتشيلسي أن يتنافس على البطولة، يجب دائمًا أن نؤمن بذلك".

وأكمل: "كل شيء يبدأ من الإيمان بقدرتنا على تحقيق اللقب، وبعد ذلك العمل الشاق كل يوم".

وأنهى تصريحاته عن مواجهة توتنهام الماضية: "الأمر بدى وكأن من سيقع في الخطأ أولًا سيخسر المباراة، لقد كانت مواجهة تكتيكية معدومة المساحات".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة خلف توتنهام وليفربول بـ 21 للثنائي.