رسمياً.. أياكس يعلن انتقال زياش لتشيلسي

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، عن انتقال صانع ألعابه المغربي حكيم زياش لتشيلسي بداية من الموسم القادم.

زياش تألق بشكل لافت مع أياكس على مدار الفترة الماضية، ليلفت أنظار العديد من عمالقة أوروبا أبرزهم بايرن ميونخ وتشيلسي وأرسنال.

تشيلسي هو من نجح في النهاية بالظفر بخدمات الدولي المغربي، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة مع أياكس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ليصبح الصفقة الأولى للمدرب فرانك لامبارد.

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ومن جانبه نشر النادي الهولندي تغريدة عبر حسابه الرسمي موجهاً الحديث لتشيلسي:"عليكم الإيمان بقدرات سحر زياش وانتظروا العديد من الأشياء الرائعة".

ومن جانبه قام الموقع الرسمي لتشيلسي بتأكيد الأنباء القادمة من هولندا، مؤكداً اتفاقه مع أياكس، ولكن مازالت المفاوضات مستمرة حول الشروط الشخصية وعقد اللاعب مع فريقه الجديد.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.



And great things will happen. 🔮



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e — AFC (@AFCAjax) February 13, 2020

ووفقاً لما أكدته العديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال زياش للبلوز بلغت 40 مليون يورو تصل إلى 45 بالحوافز والإضافات، بعد انتهاء مفعول الشرط الجزائي السابق بعقده مع أياكس بـ30 مليون.

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ويأتي تعاقد تشيلسي مع زياش الآن بعد محاولة فاشلة للنادي اللندني في يناير الماضي، بعدما رفض أياكس التخلي عن نجمه المغربي بمنتصف الموسم.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 48 هدفاً مع أياكس وصنع 82 في 160 مباراة خاضها مع الفريق بجميع البطولات، منذ انضمامه قادماً من تفينتي في أغسطس 2016.