زياش: أشعر بالراحة في تشيلسي، ومهمتي صناعة الأهداف

حكيم زياش نجم تشيلسي سعيد بفوز فريقه على نظيره شيفيلد يونايتد وتألقه في المباراة.

أعرب اللاعب المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي عن سعادته بأداء فريقه في مواجهة نظيره شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زياش وأكد خلالها أن فريقه لم يتوقع ما قدمه شيفيلد في أول عشر دقائق من عمر المباراة.

وقال زياش: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة لكن في أول عشر دقائق كانت الأمور صعبة والفريق لم يكن في أفضل أحواله وتلقينا هدفًا، لكن بعد ذلك صنعنا الكثير من الفرص وسجلنا أيضًا".

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وأضاف: "قوتهم كانت في الركلات الركنية، تخيلنا أن يلعبوا كرة الهدف بشكل مباشر لكنهم لعبوها قصيرة وبعد ذلك سجلوا الهدف الخاص بهم".

وأردف: "أحاول القيام بأفضل ما لدي عندما تكون الكرة لدي، رأيت زميلي يتواجد في موقف جيد لذلك مررت الكرة له وسجل الهدف هذه هي مهمتي، أداء الفريق كله كان جيدًا".

وأكمل تصريحاته: "أنا أشعر بالراحة في تشيلسي، وأعتقد أن السبب الأساسي في ذلك هو بوجود تلك التشكيلة من الزملاء".

جدير بالذكر أن زياش كان قد صنع الهدف الثاني والثالث وتسبب في الأول كما صنع الكثير من الفرص الخطرة في اللقاء الذي انتهى بفوز البلوز بأربعة أهداف لهدف وحيد.