النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

زوما يقتنص الفوز ويسجل اسمه في تاريخ إيفرتون

التعليقات()
Getty
اللاعب رقم 139 الذي يسجل بقميص التوفيز في البريميرليج..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب إيفرتون الإنجليزي على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للبريميرليج.

 

تقدم كرت زوما للتوفيز في الدقيقة 61 بعد تمريرة حاسمة من لوكاس ديني.

اختيارات المحررين

كان ذلك ثالث الأهداف التي يسجلها اللاعب في البريميرليج، حيث سجلها جميعاً بقمصان 3 فرق مختلفة هم تشيلسي وستوك سيتي وإيفرتون.

أيضاً كان زوما هو اللاعب رقم 139 الذي يسجل لإيفرتون في البريميرليج، فقط وست هام (147) وتوتنهام (146) ونيوكاسل  يونايتد (141) قد سجل لهم لاعبين أكثر.

وفي الدقيقة 95 سجل كالفرت لوين هدف الحسم بعد تمريرة من لوكمان، ليرفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة، فيما حل بورنموث في المركز الثاني عشر بـ27 نقطة.

الموضوع التالي:
كأس آسيا - كوبر يقود أوزبكستان للتأهل بفوزٍ كبير على تركمنستان
الموضوع التالي:
رسميًا - الأهلي المصري يتعاقد مع حمدي فتحي
الموضوع التالي:
سعد سهيل لـ"جول": الحكم لم يوفق في قراراته والحظ لم يكن حليفنا
الموضوع التالي:
مانشيني يشجع ميلان على ضم سينسي
الموضوع التالي:
برشلونة ينشر تشكيلًا خاطئًا لمباراة إيبار
إغلاق