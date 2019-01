زوما يقتنص الفوز ويسجل اسمه في تاريخ إيفرتون

تغلب إيفرتون الإنجليزي على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للبريميرليج.

تقدم كرت زوما للتوفيز في الدقيقة 61 بعد تمريرة حاسمة من لوكاس ديني. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

Kurt Zouma's three Premier League goals have come for three different clubs:

كان ذلك ثالث الأهداف التي يسجلها اللاعب في البريميرليج، حيث سجلها جميعاً بقمصان 3 فرق مختلفة هم تشيلسي وستوك سيتي وإيفرتون.

139 - Kurt Zouma is the 139th different player to score a goal for Everton in the Premier League, only West Ham (147), Tottenham (146) and Newcastle (141) have seen more players net for them in the competition. Spread. pic.twitter.com/ITs7hx00Vn