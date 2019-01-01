زوما يقتنص الفوز ويسجل اسمه في تاريخ إيفرتون

اللاعب رقم 139 الذي يسجل بقميص التوفيز في البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب إيفرتون الإنجليزي على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للبريميرليج.

تقدم كرت زوما للتوفيز في الدقيقة 61 بعد تمريرة حاسمة من لوكاس ديني. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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Kurt Zouma's three Premier League goals have come for three different clubs: ⚽️ Chelsea ⚽️ Stoke ⚽️ Everton The deadlock finally broken at Goodison Park. pic.twitter.com/OvAKmgjuZ0 — Squawka Football (@Squawka) January 13, 2019

كان ذلك ثالث الأهداف التي يسجلها اللاعب في البريميرليج، حيث سجلها جميعاً بقمصان 3 فرق مختلفة هم تشيلسي وستوك سيتي وإيفرتون.

139 - Kurt Zouma is the 139th different player to score a goal for Everton in the Premier League, only West Ham (147), Tottenham (146) and Newcastle (141) have seen more players net for them in the competition. Spread. pic.twitter.com/ITs7hx00Vn — OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2019

أيضاً كان زوما هو اللاعب رقم 139 الذي يسجل لإيفرتون في البريميرليج، فقط وست هام (147) وتوتنهام (146) ونيوكاسل يونايتد (141) قد سجل لهم لاعبين أكثر.

وفي الدقيقة 95 سجل كالفرت لوين هدف الحسم بعد تمريرة من لوكمان، ليرفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة، فيما حل بورنموث في المركز الثاني عشر بـ27 نقطة.