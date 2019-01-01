زوما: نُدرك قيمة لقاء ليل ونعرف مفتاح عبور دوري مجموعات الأبطال

المدافع الفرنسي يبعث رسائل مطمئنة لمشجعي تشيلسي

شاطر مدافع تشيلسي كورت زوما مدربه فرانك لامبارد، الرأي بخصوص أهمية مباراة الغد التي ستجمع الفريق بجاره الفرنسي ليل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال المدافع الفرنسي في المؤتمر الخاص بالمباراة "غدًا سنخوض مباراة نهائية، لعبنا بشكل جيد في هذه البطولة، وأمام أياكس خارج ملعبنا حققنا الفوز، لكن على ملعبنا لا تسير الأمور على ما يرام، ومع كل مباراة تشعر بضغط مختلف، ونحن نعرف أننا إذا فزنا سنتأهل".

وتحدث عن أهمية اللعب بجانب الشباب الذي يعول عليهم فرانك لامبارد، قائلاً "جيد جدًا ونحن نقدم لهم المشورة اللازمة لمساعدتهم، والموسم لا يزال طويلاً، وعلينا مواصلة المضي قدمًا".

وسُئل "ماذا يريد لامبارد من اللاعبين؟ يريد منا أن نتحمل المسؤولية بشكل أكبر ونتحمل المزيد من المخاطر، وهذا لأنه يعلم أننا لدينا القدرة، يريدنا أن نلعب كما نتدرب. اللعب بدون خوف".

وأضاف "هناك لحظات صعود وهبوط في الموسم، لكن مباراة الغد ستكون مختلفة، ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا".

من جهة أخرى، أعرب عن سعادته بعودة زميله الألماني روديجر بعد تعافيه من الإصابة، بقوله "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وفي المرحلة الحالية والقادمة الجميع مهم، وكما قلت. نريد المضي قدمًا".

وختم "علينا أن نظهر شخصيتنا وأعتقد لدينا الدافع لفعل ذلك، ونحن نعمل مع مدرب يكره الهزيمة، ودائمًا يقول لنا يتعين علينا القيام بشكل أفضل، لكنه هادئ ويعرف ما يريده، ونحن نحاول تنفيذ أفكاره بشكل صحيح".