زوما: علينا أن نبدأ بتحقيق الانتصارات في تشيلسي

كورت زوما نجم فريق تشيلسي يؤكد على ضرورة تحقيق الفريق للانتصارات في الفترة المقبل عقب البداية المخيبة للدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي كيرت زوما لاعب فريق تشيلسي على ضرورة تحقيق فريقه للفوز في الفترة المقبلة بعد البداية السيئة في الموسم الجاري بالبريميرليج.

وقال زوما: "لقد كانت رحلتي طويلة للغاية، لا أريد الحديث عن ذلك في الوقت الحالي لأنها أصبحت من الماضي، لكنني قاتلت كثيرًا حتى أعود".

وأضاف: "لا أحد يعرف أو يرى ما الذي حدث، كل شيء كان في الظلال، عملت بشكل قوي للغاية حتى اعود، لقد كانت إصابة سيئة للغاية".

وأكمل: "ابتعدت عن اللعب لعام كامل لكن لا أحد يتذكر ذلك، وأتيت لهنا وأنا أريد أن ألعب، نحن هنا في نادي كبير والجميع يريد المشاركة، والمنافسة صعبة للغاية، فلدينا الكثير من المواهب".

واختتم تصريحاته: "أنا فقط أريد أن أعمل بشكل قوي وألعب، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفريق، علينا أن نبدأ بتحقيق الانتصارات بالمباريات.

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق نقطة وحيدة من مواجهتين في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وليستر سيتي حيث تعادل مع الأخير بالأمس وخسر من الشياطين الحمر بالجولة الافتتاحية.

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا العام من الفيفا 🔝



🇧🇷 ماتيوس كونها

🇨🇴 فرناندو كوينترو

🇸🇪 إبرهيموفيتش

🇦🇷 ميسي

🇨🇲 نشوت نجويا

🇮🇹 كوالياريلا

🇺🇸 إيمي رودريجز

🇬🇧 بيلي سيمبسون

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 أندروس تاونسند

🇭🇺 دانيل زوري



ما هو أفضل هدف؟pic.twitter.com/5qNOQeYeDc

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019