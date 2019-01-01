زوما: سعيد بتصريحات لامبارد وأريد الحصول على فرصتي بتشيلسي

كورت زوما لاعب فريق تشيلسي يؤكد على سعادته بإشادة لامبارد به وسعيده للاستمرار مع البلوز في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي كورت زوما نجم تشيلسي عن سعادته الكبيرة بالتصريحات التي أطلقها المدير الفني للفريق عن رغبته في استمراره.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يريد الحصول على فرصته كاملة مع تشيلسي في الموسم الجديد.

وقال زوما: "أنا سعيد بما قاله المدير الفني عني، هذا يعني أنه يرى عملي وما الذي أقوم به وهو سعيد بهذا، لقد تحدثنا وهو كان جيد للغاية معي، هو مدرب رائع".

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وأضاف: "لقد استمتعت بوقتي في إيفرتون، لكنني لاعب لتشيلسي، دعونا نرى ما الذي سيحدث الآن في مستقبلي، لكنني أعتقد أنني سأستمر هنا".

وأكمل: "لقد لعبت لهم على سبيل الإعارة لمدة موسم وتطورت على أكثر من جانب، الآن أنا هنا وأريد الاستمرار وأسعى للحصول على فرصتي مع الفريق".

جدير بالذكر أن زوما كان قد خاض ٣٢ مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي رفقة إيفرتون خلال فترة إعارته، وساهم تهديفيًا بهدفين وصناعتين.