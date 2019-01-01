زولا يعود للمستشفى إثر مضاعفات للجراحة

كان من المنتظر عودته اليوم ولكن ذلك لم يحدث اضطرارياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اضطر جيانفرانكو زولا المدرب المساعد لتشيلسي الإنجليزي للعودة إلى المستشفى من جديد إثر مضاعفات لجراحة أجراها مؤخراً.

وكان زولا قد خضع للجراحة الأسبوع الماضي ولم يكن موجوداً على دكة البدلاء أمام مانشستر يونايتد في مباراة كأس الاتحاد، التي ودع خلالها تشيلسي المسابقة بالخسارة.

وكان من المرتقب أن يعود زولا اليوم في مواجهة مالمو بالدوري الأوروبي، إلا أن هذا لم يعد ممكناً بعد اضطراره للعودة لعلاج المضاعفات.

وكان تشيلسي قد فاز على مالمو 3-0 ليتأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

يذكر أن البلوز أمامهم مباراة كبيرة ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد على ملعب ويمبلي.