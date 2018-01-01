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زولا يعترف باهتمام تشيلسي بهداف بورنموث

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Getty Images
تشيلسي مهتم بالتعاقد مع هداف بورنموث اللاعب كالوم ويلسون

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اعترف جيانفرانكو زولا مساعد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي برغبة الفريق اللندني في التعاقد مع كالوم ويلسون هداف فريق بورنموث في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويبحث فريق تشيلسي عن التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، نظرًا لضعف المردود الهجومي من ألفارو موراتا وأوليفير جيرو، الذين لم يسجلا سوى ستة أهداف معًا في البريميرليج هذا الموسم.

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ويعيش ويلسون حالة من التألق مع بورنموث وتم استدعائه أيضًا لتمثيل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في الشهر الماضي.

وعن هذا الأمر قال زولا: "هناك أكثر من لاعب ارتبط اسمه بالانتقال لتشيلسي، كالوم ويلسون أحدهم، هو لم يجذب انتباهنا فقط، بل جذب اهتمام العديد من الأندية، هو لاعب قوي وسريع ومميز في الألعاب الهوائية أيضًا".

يذكر أن ويلسون البالغ من العُمر 26 عامًا أحرز ثمانية أهداف حتى الآن في البريميرليج.

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