زولا يدعم مورينيو للعودة بعد الإقالة
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أبدى جيانفرانكو زولا أسطورة تشيلسي الإنجليزي دعمه لجوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق والمُقال مؤخراً من تدريب مانشستر يونايتد.
وقال زولا:"ليس من الجيد أبداً مشاهدة مدرب يُقال من عمله، خصوصاً شخص مثل جوزيه".
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وأضاف:"جوزيه فاز بالكثير في تلك اللعبة وفاز بالكثير لناديه، أريد أن أتمنى له الأفضل".
وأوضح:"أنا واثق من أنه سيحصل على مغامرة جديدة قريباً".
ما بعد مورينيو.. هل كان البرتغالي هو مجرم مانشستر الأوحد؟
وكان مانشستر يونايتد قد أقال البرتغالي صباح اليوم عقب الخسارة أمام ليفربول متصدر البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي، والذي يشغل زولا منصب المدرب المساعد به.