زولا: هازارد سينجح مع ريال مدريد ورونالدو لا يعرف التعب

وماذا عن رأيه في ليفربول؟

على الرغم من البداية الصعبة للنجم البلجيكي إدين هازارد مع ريال مدريد، إلا أن مدربه السابق في تشيلسي جيانفرانكو زولا، راهن على نجاحه مع اللوس بلانكوس، بمجرد أن يتخلص من لعنة الإصابات.

وقال النجم الإيطالي السابق لموقع Goal "إدين لم يقدم بعد أفضل ما لديه، لقد عانى من الإصابات عندما كان في طريقه للوصول لقمة مستواه مع الريال، وبعد ذلك تعرض لإصابة جديدة، لكني متأكد من أنه سينجح مع ريال مدريد بمجرد أن يتكيف مع ظروفه المعقدة، وهذا لأنه لاعب موهوب وسوف يتحسن مستواه في الدوري الإسباني".

وعن ليفربول قال "فريق رائع ولا يمكن إيقافهم، يفعلون كل شيء بسرعة لا تصدق، وهذا ما يميزهم عن باقي الفرق الأخرى، يلعبون بكثافة وسرعة بطريقة تجعلك لا تستطيع التعامل معهم، وفي إنجلترا يصنعون الفارق بهذا الأسلوب، لكن في دوري الأبطال يكون أكثر تعقيدًا كما شاهدنا أمام أتلتيكو مدريد".

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من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في دفاع تشيلسي، فأجاب "الحلقة الأضعف في الفريق، لكن الفريق يضم الكثير من اللاعبين الشباب، والبعض منهم من ذوي الخبرة، لكن الأغلبية لا يتمتعون بالخبرة، بخوض تجربتهم الأولى في الدوري الإنجليزي مثل ماسون ماونت، توموري، آبراهام وجيمس، وهؤلاء لديهم المجال والوقت للتطور".

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وعن جلوس الحارس كيبا على مقاعد بدلاء البلوز في المباريات الثلاث الماضية، قال "إنه حارس كبير ولديه قدرة كبيرة على اللعب بكلتا القدمين، وهو مؤثر جدًا لأن الفرق تطلب هذه الميزة في الحراس، ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، لكن يحب أن يكون أكثر قوة في الملعب وعلى المستوى العقلي، وعلى أي حال، ما حدث معه يبدو طبيعيًا لأنه يقضي عامه الثاني في البريميرليج، وما زال لديه الكثير من الطموحات مع تشيلسي. أنا أقدره كثيرًا، لكنه استقبل هذا الموسم عدد أهداف أكثر من الموسم الماضي، وهذا يؤثر عليه، وبالنسبة لي هو واحد من أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الراهن".

وعاد بالذاكرة إلى الوراء ليكشف بعض من كواليس مباراة نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، التي رفض خلالها كيبا ترك مكانه لكاباييرو قبل ركلات الجزاء الترجيحية، قائلاً "كان هناك الكثير من الالتباس، إذ كنا في آخر دقائق المباراة، وحاول إهدار بعض الوقت بإلقاء نفسه على أرض الملعب، وحاولنا إجراء التغيير لاعتقادنا بأنه مصاب، وكان ويلي كاباييرو على المقاعد، وهو الذي يجيد التصدي لركلات الجزاء، لكن لم يفهم أحد أن ما حدث مجرد سوء فهم، وفي النهاية اعتذر".

وختم بالحديث عن كريستيانو رونالدو "لا يتغير, دائمًا لا يعرف التعب وهذا لأنه يفعل ذلك من أجل المتعة، إنه لأمر لا يصدق أن يكون زعيم يوفنتوس اليوم، سجل أهدافه من كوكب آخر، وعندما تصل الكرة إلى قدميه يكون الخصم في مرمى الخطر، وعندما يكون بالقرب من منطقة الجزاء يكون خطر التهديد أكبر".