زولا: نجوم تشيلسي شعروا بالملل من ساري

جيانفرانكو زولا المدرب المساعد لماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي يكشف عن تفاصيل فترة تدريب الإيطالي للبلوز.

كشف جيانفرانكو زولا نجم فريق تشيلسي المعتزل والمدرب المساعد لمواطنه ماوريتسيو ساري خلال فترة تدريب الأخير للبلوز عن تفاصيل عديدة حول الموسم الذي أمضاه مدرب يوفنتوس الحالي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن نجوم تشيلسي شعروا ببعض الملل من التعامل مع ساري وتدريباته المكررة.

وقال زولا: "في البداية كانوا ينفذون التعليمات بشكل كامل، لكن بمرور الأسابيع وبسبب التكرار وعدد المباريات كان هناك تعب وملل بعض الشيء".

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وأضاف: "أتذكر أنني عندما كنت أتعلم لعب كرة القدم في البداية على سبيل المثال كنت أركل الكرة 300 أو 400 مرة كل يوم على الأقل".

وأردف: "بعض الأحيان شعرت بالتعب لكن كان يجب أن أستمر في القيام بذلك، لو أردت أن أجعل حياتي متمحورة حول كرة القدم".

وأكمل: "كان هناك الكثير من المهارات في الفريق بوجود نجوم مثل هازارد وويليان يعرفون كيفية تحقيق الانتصارات، لقد عانوا من تلك النوعية من التدريبات لكنها كانت ضرورية للبعض".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أنهى موسم 2018-2019 الذي تولى قيادته ماوريتسيو ساري في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، وحصل على المركز الثاني في كأس الاتحاد والدرع الخيرية وحقق لقب الدوري الأوروبي.