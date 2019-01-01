زوران ماميتش يستبعد كاريلو وعلي البليهي من مواجهة الاتحاد السكندري

الهلال يطير مساء اليوم إلى الإسكندرية من أجل مواجهة الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال عدم الاستعانة بالثنائي اندريه كاريلو وعلي البليهي قبل مواجهة الاتحاد السكندري في كأس زايد للأندية العربية.

الهلال يطير مساء اليوم إلى الإسكندرية من أجل مواجهة الاتحاد السكندري في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية.

قرار الجهاز الفني بنادي الهلال عدم مغادرة الثنائي مع بعثة الفريق المغادرة إلى مصر يأتي لإرهاق علي البليهي وتعرض كاريلو إلى انفلونزا منعته من المشاركة في تدريب اليوم.

وقد أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم السبت مرانه الأخير قبيل المغادرة إلى الاسكندرية مساء اليوم تأهبا لمواجهة الاتحاد السكندري مساء يوم الأثنين المقبل.

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وفي الصدد نفسه ستخلو القائمة أيضًا من الثلاثي "جوفينكو، علي الحبسي، ميلوس ديجينك" المستبعدين من قائمة الفريق في البطولة العربية.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد حقق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين بالرياض الأسبوع الماضي.