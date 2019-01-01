زوران ماميتش: لا أريد خسارة أي مباراة مع الهلال هذا الموسم

مدرب الهلال يتحدث عن التدوير بالفريق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أنه استغل مباراة الاتحاد السكندري، لإراحة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على راحة الفترة الماضية.

ماميتش قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منحنا راحة للاعبين مثل الفرنسي بافيتمبي جوميس ومحمد كنو وغيرهم".

وأشار الكرواتي إلى أنه سعيد جدًا بتحقيق الانتصار على الاتحاد، وأن كل اللاعبين الذين شاركوا قدموا مستوى رائعاً.

المدير الفني للهلال تابع: "الفريق مكتمل وأعطى خيارات دائمًا للتدوير بين اللاعبين، والحفاظ على اللاعبين بشكل مستمر، ومنحهم راحة كافية".

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pic.twitter.com/WI4xYXFOFD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

وأبدى زوران سعادته بعدم استقبال فريقه أهداف، حيث قال: "سعيد لعدم استقبال أهداف للمرة الثالثة على التوالي، وأي خصم هدفه الأكبر هو تحقيق الفوز على الهلال".

واختتم المدرب الكرواتي تصريحاته قائلًا: "جميع اللاعبين معتادين على اللعب تحت الضغط، ومن لا يملك هذه الصفة لا يستحق التواجد في الهلال، ولا أريد خسارة أي مباراة هذا الموسم".

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