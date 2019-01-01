صراع سعودي - إماراتي على عودة زوران للخليج وشرط وحيد للكرواتي

المدرب الكرواتي يعمل حاليًا مدير رياضي لدينامو زغرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الرياضي لدينامو زغرب الكرواتي حاليًا، على موعد مع عودة للمرة الثالثة لمنطقة الخليج، وتحديدًا إما دوري الخليج العربي الإماراتي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكرواتي سبق له أن قاد النصر والهلال السعوديين والعين الإماراتي، وكانت آخر تجربة له في فبراير الماضي مع الأزرق وانتهت عقب شهرين فقط بالإقالة، لسوء النتائج.

ووفقًا لموقع "The National" الإماراتي فإن أرصدة زوران مرتفعة لدى الأندية الإماراتية، بجانب أنه دخل ضمن دائرة المرشحين لقيادة الأهلي السعودي في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع أن الجزيرة وضع الكرواتي كذلك على قائمته حال إقالة مدربه الحالي يورجن ستريبيل، بجانب النصر كذلك الذي يبحث عن مدرب بعد إقالة البرازيلي كايو.

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وأكد مصدر مقرب لماميتش للموقع الإماراتي، أن المدرب لديه استعداد للعودة للإمارات من جديد، لكن بشرط أن يكون هناك مشروع جاد طويل الأمد، حتى يتسنى له تطوير اللاعبين وتوظيفهم بشكل جيد.

صاحب الـ48 عامًا لم يسبق له أن قاد أي فريق بخلاف دينامو زغرب والهلال والنصر والعين.

مع الزعيم الإماراتي استمر موسمين، قبل أن يرحل في يناير 2019 بحسب رغبته، حصد خلالهما لقب الدوري ولقبي كأس رئيس الدولة، بجانب الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2018.

أما مع العالمي فاستمر ستة أشهر، فاز بها في 14 مباراة، وتعادل في اثنتين، وخسر أربعة لقاءات.

فيما كانت التجربة الأخيرة مع الأزرق، فاز في 11 لقاء، وتعادل في اثنين، وخسر ثلاث مباريات.