زوران: لم نضمن أي شيء حتى الآن وسعيد باللا إصابات

الهلال قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد السكندري وخرج منتصرًا بثلاثية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه لم يحسم التأهل لنصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد، مشددًا على أهمية خوض لقاء الإياب أمام الاتحاد السكندري بكل جدية.

وحقق الزعيم السعودي الفوز أمام زعيم الثغر المصري بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، في ذهاب ربع النهائي.

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زوران قال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنهينا شوط أول من مهمتان، وكرة القدم لا شيء مضمون بها، التأهل غير مضمون رغم الثلاثية".

وأضاف: "قدمنا مباراة مرضية أمام الاتحاد السكندري، خاصة الشوط الأول كان مميزًا للغاية، وأمامنا 90 دقيقة أخرى، علينا دخولها بجدية للظفر ببطاقة التأهل".

الكرواتي اختتم: "أهم شيء بجانب النتيجة في لقاء اليوم أننا خرجنا دون أي إصابات، بعد مباراة شهدت التحامات عنيفة".

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يذكر أن لقاء الإياب بين الهلال والاتحاد السكندري من المقرر أن يقام في 25 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.