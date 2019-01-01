زوران وجماهير الهلال والمجحد الأفضل في الجولة الـ21 بالدوري السعودي

وقع اختيار اللجنة الفنية على المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن الأفضل في الجولة الـ21 من جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة الفنية على المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال بجائزة أفضل مدرب للجولة 21.

زوران قاد الهلال للتغلب على فريق الاتحاد بين أرضه وجماهيره بهدفين نظيفين محافظاً على صدارة الدوري وعلى الفارق النقطي بينه وبين النصر الوصيف بـ 6 نقاط.

الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب كربلاء الدولي بالعراق كملعب محايد لمواجهة النصر وأصفهان الإيراني بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا✔️ pic.twitter.com/uhExG6UC48 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 26, 2019

ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى محمد المجحد لاعب نادي الفتح، واستحق جمهور الهلال لقب الجمهور المثالي للجولة.

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المجحد قدم أداء مميز مع الفتح بعد أن منح فريق الفتح الفوز على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف، تولى المجحد تسجيلهما في الدقيقة 7 والدقيقة 90، وهي النتيجة التي صعدت بالفتح إلى النقطة الـ 31.

فيما سجل الجمهور الهلالي نفسه في جوائز الأفضلية للمرة السادسة في المسابقة، وبفارق مرة واحدة عن الاتحاد الذي أحرزها سبع مرات.