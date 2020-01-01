زوجته: دي ماريا أصبح مرتزقًا بسبب مانشستر يونايتد، وأجواء إنجلترا مريبة!

تهاجم الحياة في مانشستر..

نعتت جورجيلينا كاردوسو، زوجة آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، الحياة في إنجلترا بـ"المريبة"، في الوقت الذي قبلت فيه وصف "مرتزقة" عليها وزوجها كما وصفته جماهير ريال مدريد.

وكان دي ماريا قد انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2014 في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، وقد تلقى انتقادات كثيرة من جمهور الملكي لرحيله بهذه الطريقة عن سانتياجو برنابيو.

تجربة الدولي الأرجنتيني في إنجلترا كانت تعيسة للغاية، ولم يقدم الأداء المنتظر منه تمامًا ليُغادر بعد عام وحيد إلى باريس سان جيرمان ولم يتوقف منذ ذلك الحين عن الهجوم على اليونايتد.

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زوجته روت قصة انضمامه إلى المانيو، فقالت "في يوم من الأيام أتى آنخيل إليّ وأخبرنني أن هناك عرضًا من مانشستر قد نقبله نظرًا لأن الأوضاع الأمنية هناك ستكون أفضل قليلًا.".

كما أضافت "حذرته أنه لن يذهب بمفرده وبالفعل اتفقنا على الذهاب سويًا. كان هناك الكثير من الأموال رغم ما تلقيناه من تعليقات أننا مرتزقة لقيامنا بهذه الخطوة.".

"ولكن نعم لقد كنا هكذا، إذا كنت تعمل في شركة وأتى لك المنافس ومنحك عقدًا بضعف ما تأخذه فإنك سوف تذهب فورًا."

أما عن الحياة في إنجلترا، قالت "لم أذهب إلى هناك لأنني كنت صديقة لابنة مارادونا وصديقة سيرخيو أجويرو حينها، وقد زرتهم وقلت بعدها أنني لن أذهب هناك.".

وأتمت "لم يعجبني أي شيء هناك، كان الناس جميعهم نحيفون وأنيقون وغريبون. أنت تمشي ولا تعرف ما إذا كانوا سيقتلونك أم لا. الطعام مثير للاشمئزاز أيضًا.".

يذكر أن دي ماريا قد احتفل بهدفه في شباك مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بدوري أبطال أوروبا من قبل بجنون، ودائمًا ما يذكر تجربته هناك بأنها كانت أسوأ خطوة له في مسيرته الكروية على الإطلاق.