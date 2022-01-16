زوجته السبب؟ الهلال يتخذ أول خطوة للتخلص من فييتو

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ إدارة نادي الهلال أول خطوة من أجل التخلص من النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فييتو لم يقدم المستوى المنتظر منه رفقة الهلال، وهو الأمر الذي دفع الإدارة لاتخاذ قرار برحيله، والتعاقد مع لاعب بدلًا منه لتدعيم صفوف الأزرق، خاصة بعد تصريحات زوجته التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

كيف أهانت زوجة فييتو السعودية؟ وما هو ردها؟

زوجة لاعب الزعيم خرجت بتصريحات لـ" COPE" تتحدث بها عن الوضع المعيشي في المملكة، ورغم أنها أكدت أنها تعيش حياة جيدة بالسعودية إلا أن تسليطها الضوء على بعض العادات الخاصة باللبس والمأكل والمشرب، أغضب الجماهير.

بالوما قال: "وضعنا جيد في المملكة، لا يمكننا أن نقول أن هناك شكوى، لكن الأمر هنا مختلف تمامًا، لا يمكنك الخروج إلى الشارع بصورة طبيعية أو السير بملابس ضيقة وقصيرة، وإذا فعلت، سنجد الناس ينظرون إليك ويشيرون إليك باستغراب، وقد تتعرض للتوبيخ، بالنسبة لهم الأمر مروع أن يشاهدوا أي شخص بملابس غريبة".

وتابعت: "بالمملكة يمكنك أن تقود سيارتك لمدة عامين، الأمر فوضوي بعض الشيء، وبالنسبة للمباريات، المرأة تذهب دائمًا، لكن الاستادات منقسمة دون اختلاط".

واختتمت: "المشروبات الكحولية في المطاعم ممنوعة، وإحضارها جريمة يعاقب عليها القانون".

وبعد الهجوم عليها وعلى زوجها ومطالب بطرده من البلاد، خرجت بالوما مؤكدة أنه حدث سوء فهم لتصريحاتها، مؤكدة احترامها الشديد للمملكة وشعبها.

زوجة الأرجنتيني كتبت، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أي شخص استمع للحوار يعلم تمامًا أنني لم أقل من المملكة ولم أتحدث عنها بطريقة غير محترمة، لم أقل ما تم نقله، هناك سوء تفاهم".

وأضافت: "كل الاحترام للبلد الذي أعيش به ولشعبه وعاداته".

ما هي أول خطوة اتخذتها إدارة الهلال للتخلص من فييتو؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الهلال أبلغت وكيل أعمال لوسيانو فييتو لاعب الفريق، برغبتها في إعارته أو إجراء مخالصة مالية معه.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال تريد الاستفادة من مكان فييتو من أجل التعاقد مع لاعب بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تغلق يوم 31 يناير الجاري، للاستفادة من العنصر الجديد بكأس العالم للأندية.

ويتبقى في عقد فييتو مع الهلال موسمان فقط، حيث تم التعاقد معه في أكتوبر 2020 لمدة 3 سنوات.

والبرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، قام بإبعاد فييتو من قائمة الفريق التي خاضت مباراة التعاون، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتصرف جارديم يأتي في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن المستويات التي يقدمها مع الفريق، حيث لعب 12 مباراة سجل فيها هدفين فقط!

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