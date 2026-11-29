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رغم تحقيق الهلال للنتائج الإيجابية في دوري روشن السعودي إلا أن في مثل تلك الأندية الكبيرة لا يقل الأداء أهمية عن النتيجة، وهو ما يعرض مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي وعدد من لاعبيه الأجانب، على رأسهم الجناح كريسينسيو سامرفيل، للانتقادات حاليًا.

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الزعيم حقق الفوز أمس السبت، أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2026-27، في أول مباراة محلية بعد نهاية التوقف الدولي.

وشهدت المباراة تعرض سامرفيل للإصابة، حيث خرج في الدقيقة 72، لكن هذا لم ينقذه من الانتقادات، حيث كان أحد أسوأ اللاعبين.

في هذا الشأن، تحدث الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، مطالبًا الهلال بضرورة تكثيف الحصص التدريبية للاعبيه، في ظل تراجع مستوى الأجانب مقارنة بما كانوا عليه في أوروبا.

وقال الزلال: "لا بد من مسؤولي الهلال أن يجلسوا مع سامرفيل، فقد انخفض مستواه منذ الطرد أمام الدحيل في النخبة الآسيوية، نتمنى من الإدارة الرياضية في الهلال الجلوس معه لمناقشته. اللاعب قبل قدومه يطلب الملايين هو ووكيله، وبعد حضوره ينخفض مستواه".

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وأضاف: "زوجة أولي واتكينز؛ مهاجم الهلال، أطلقت تصريحًا تاريخيًا، من المفترض أن يكون لنا كإنارة، حيث قالت إنها أصبحت ترى اللاعب في البيت كثيرًا، أي إنه في الدوري الإنجليزي كان يتدرب من الصباح وحتى الساعة الخامسة. نحن ندفع ملايين الدولارات لهؤلاء اللاعبين الأجانب، لرفع مستوى دورينا، وليس للتدرب ساعة ونصف أو ساعتين، عليهم التدرب من الصباح كما في إنجلترا، والهلال لديه مركز تدريب كالماجدية".

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واتكينز كان قد انضم للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من أستون فيلا، مقابل 58.40 مليون يورو.

وفي أكتوبر الماضي، تحدثت زوجته "إيلي" عن وضع أسرتها في العاصمة السعودية "الرياض"، عبر حسابها على "إنستجرام"، مؤكدة شعورها بالاستقرار كونهم يقضون وقتًا أطول معًا مقارنة بما كان عليه الحال في إنجلترا.

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لكن مؤخرًا، غادرت زوجة واتكينز وأبناؤه الرياض، بالتزامن مع الضربات الحوثية على عدة مناطق في المملكة.

فيما أرجع الناقد الرياضي عماد السالمي سبب تراجع مستوى أجانب الهلال ولاعبيه بشكل عام باستثناء الثنائي ياسين بونو ومحمد محزري إلى المدرب إنزاجي.

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وأوضح السالمي: "سبب تراجع لاعبي الهلال هو المدرب، الاتفاق دخل مواجهة الهلال بغيابات كثيرة، فيما نجح من قبل الاتحاد في الفوز عليه داخل ملعبه بعناصره الكاملة برباعية. يتحدثون عن غيابات الهلال وأنها وراء تراجع المستوى، لكن الاتفاق به الكثير من الغيابات كدودا، لاسون، ديمبيلي، مد الله العليان، راضي العتيبي وريان ميسي، ويجب أن تُعرض هذه القائمة على إنزاجي، ليدرك الوضع".