زوجة مارسيال تهاجم مورينيو وتؤكد: كنت لا أذهب للملعب حتى لا أقابله

أمور توضح طبيعة العلاقة إبان فترة السبيشال وان..

أكدت ميلاني دا كروز، زوجة أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، أن علاقة زوجها بالمدرب السابق جوزيه مورينيو لم تكن على يرام لدرجة أثرت على علاقتهما في المنزل.

الأمر كان واضحًا للجميع إبان فترة حكم السبيشال وان، فلم يتردد مورينيو في الخروج وتقديم الانتقادات اللاذعة للدولي الفرنسي، إلى جانب عدم إشراكه بصورة أساسية في المباريات.

دا كروز في تصريحات للصحافة تحدثت عن مارسيال وقالت "خلال أول عامين لنا في مانشستر يونايتد قاسينا أيامًا صعبة بسبب أن جوزيه مورينيو لم يمنحه فرصة المشاركة واللعب باستمرار.".

"نحن كنساء نهتم فقط برجلنا وأن ينزل إلى الملعب. كنت أواجه ذلك الأمر بشكل سيئ لدرجة أنني كنت لا أذهب إلى أحداث معينة من أجل ألا أقابل مورينيو."

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وخلال الموسم الأول للمدرب الاستثنائي في اليونايتد، شارك صاحب الـ24 عامًا في 18 مباراة فقط بصورة أساسية مع مشاركته كبديل في 7 مرات، بينما في الموسم الثاني شارك في 18 مباراة أيضًا كأساسي، و12 مرة كبديل.

يجدر الإشارة إلى أن مارسيال قد أبدع خلال المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يوم الخميس الماضي، عندما سجل هدفين في الفوز الرباعي لكتيبة أولي جونار سولشاير.

كما من الجدير بالذكر أن المانيو سيحل ضيفًا على بيرنلي مساء السبت في إطار الجولة العشرين من منافسات البريميرليج، في مباراة يسعى الشياطين الحمر من خلالها لاستمرار مطاردة المربع الذهبي.