زوجة لويس سواريز تنقذ انتقاله ليوفنتوس

صعوبات عديدة واجهت لويس سواريز في الساعات الأخيرة من أجل إتمام الانضمام لصفوف يوفنتوس قبل تدخل زوجته

كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة كان قد واجه مشاكل عديدة خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة انضمامه لصفوف يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المشاكل لا تزال مستمرة، لكن النجم الأوروجوياني وجد المخرج منها.

وتتصدر تلك المشاكل مشكلة المكان الخاص بالأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة يوفنتوس، وهي القائمة المكتملة في الوقت الحالي.

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لكن لحسن حظ النجم الأوروجوياني فزوجته تحمل الجنسية الإيطالية، والتي حصلت عليها قبل 18 شهرًا فقط لتنقذ عملية رحيل زوجها عن برشلونة دون أن تدري.

ويمكن لسواريز أن يحصل على جواز سفر إيطالي في الأيام المقبلة من أجل إتمام انتقاله، مما سيعني عدم حاجته لمقعد غير أوروبي في قائمة يوفنتوس.

ويدرس النجم الأوروجوياني حاليًا اللغة الإيطالية بشكل مكثف حتى يجتاز اختبار اللغة المقرر قبل الحصول على الجنسية بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يدرس في الوقت الحالي خيارات أخرى غير سواريز تحسبًا لأي مشكلة جديدة تظهر في الصفقة، حيث يتابع إدين دجيكو وألفارو موراتا وإدينسون كافاني أيضًا.