زوجة دي ماريا : غادر ريال مدريد بسبب المال وأردت الانتحار في مانشستر!

تجربة صعبة للزوجين في المدينة الإنجليزية

كشفت جورجيلينا كاردوسو زوجة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، عن تجربتها السيئة خلال تواجد اللاعب المخضرم في مانشستر يونايتد لفترة قصيرة من مسيرته.

دي ماريا رحل عن ريال مدريد في عام 2014 مقابل 59.7 مليون جنيه استرليني، وتم بيعه بعدها بعام واحد فقط إلى باريس سان جيرمان بخسارة 15 مليونًا.

وكانت الفترة التي قضاها الدولي الأرجنيتيني في أولد ترافورد هي الأسوأ له بمسيرته، قبل أن يقوم بإعادة اكتشاف نفسه من جديد مع باريس، وهو النادي الذي رحل عنه مؤخرًا منضمًا إلى يوفنتوس.

كيف تحدثت زوجة دي ماريا عن تجربته في مانشستر؟

جورجيلينا قالت في تصريحات لقناة "LAM" الأرجنتينية:"جاءني أنخيل ذات يوم وقال لي انظري إلى هذا العرض من مانشستر يونايتد، لم أرغب في الذهاب وطلبت منه أن يذهب بمفرده ولكنه أصر على تواجدي معه".

وأضافت:"لقد كان مبلغًا كبيرًا أكثر مما عرضه عليه ريال مدريد، لذلك ذهبنا، إذا كنت تعمل في شركة وعرض عليك شخص ما ضعف الراتب فمن الطبيعي أن توافق وتركض نحو هذه الفرصة".

وتابعت:"كنا أصدقاء مع جيانا مارادونا زوجة سيرخيو أجويرو السابقة، وسافرنا إلى مانشستر في إجازة لمدة عام ولكنها كانت تجربة مفزعة، قلت له بعدها لو أردت الانتقال مرة أخرى تأكد أنك لن تذهب لإنجلترا".

حياة صعبة في مانشستر

واصلت جورجيلينا الحديث عن معاناتها في التأقلم على الحياة هناك قائلة:"لم تعجبني الأجواء على الإطلاق، كل الناس غرباء، أنت تتجول في الشوارع ولا تعرف ما إذا كانوا سيقتلونك".

وأوضحت:"الطعام مقرف وتبدو النساء مثل الخزف، عكس ما شاهدناه في مدريد، الفريق الأفضل في العالم وطعام رائع، طقس عظيم، كل شيء كان مثاليًا قبل قدوم عرض مانشستر يونايتد".

وواصلت حديثها:"قلت له مستحيل أن نذهب ونترك مدريد، لكنه ظل يقول إننا سنكون أكثر أمانًا من الناحية المالية وعلينا الانتقال إلى مانشستر، أنا لا ألومه على هذه الخطوة ولكن الأمر كان فظيعًا وأخبرته أنني أريد قتل نفسي في الثانية صباحًا يومًا ما".

كيف كانت تجربة دي ماريا مع يونايتد؟

اللاعب يعتبر هو رقم 28 من بين الصفقات الأغلى بتاريخ النادي من حيث التكلفة، ولكنه من أفشلها على الإطلاق، حيث عانى في التوافق مع مدربه الأسبق لويس فان خال.

وسجل دي ماريا أربعة أهداف فقط في 32 مباراة مع مانشستر بجميع البطولات، ليرحل إلى باريس ليقضي هناك سبع سنوات ناجحة فاز خلالهم بـ18 لقبًا.

وانضم دي ماريا مؤخرًا إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر، ليخوض تجربة جديدة في إيطاليا بعد بلوغه 34 سنة ولكن بدايته لم تكن جيدة بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلات بمواجهة الفريق أمام سامبدوريا بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.