زوجة أبيدال تطلب الطلاق بعد أزمة قضية الاعتداء!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن حياة أبيدال زوجة نجم برشلونة المعتزل إريك أبيدال قد طلبت الطلاق بعد الاتهامات الأخيرة التي طالته.

جاء هذا بعد أيام من الإعلان عن تورط أبيدال في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرضت حياة للاستجواب من قبل الشرطة الفرنسية بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، في ظل ذكر اسمها في التحقيقات.

وتقاطع طريق حمراوي بأبيدال في صفوف برشلونة بينما كان مديرًا رياضيًا، حيث لعبت للنادي الكتالوني في صفوف فريق السيدات.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على زميلة حمراوي في بي آس جي، أميناتا ديالو، بتهمة التخطيط للاعتداء على حمراوي والذي حدث في الأيام الماضية من قبل رجلين ملثمين.

فيما بعد قامت الشرطة بإخلاء سبيل ديالو رغم ما تردد أنها خططت لهذا الاعتداء في سبيل التمكن من المشاركة أساسيًا مع فريقها باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن أبيدال يبتعد عن العمل الرياضي منذ رحيله عن منصب مدير الكرة في برشلونة في عام 2020.







