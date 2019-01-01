زوجة إيكاردي: ليس قريباً من التجديد وهناك اهتمام إسباني بضمه

تفاصيل جديدة في موقف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وإمكانية انضمامه لأحد الأندية الإسبانية

يستمر الجدل حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع إنتر، وسط احتمالية رحيله عن صفوف النادي الإيطالي.

إنتر يحاول حالياً التوصل لاتفاق مع اللاعب، طمحاً في تجديد عقده والتصدي لجميع محاولات ضمه.

وعلى الجانب الآخر يتأهب ريال مدريد ويراقب موقف إيكاردي، لحاجته إلى تدعيم خط هجومه الصيف القادم.

صور | آخرهم بافار- فرنسيون حملوا قميص بايرن ميونخ

زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا تحدثت عن موقفه مع إنتر قائلة:"الأرقام المنتشرة في إيطاليا حول تجديد عقده غير صحيحة".

وأضافت:"لم نتلق أي عروض رسمية من إنتر حتى الآن، ربما نتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، ولكن الآن نحن نبعد كثيراً عن ذلك".

وتابعت:"من غير المنطقي التجديد بنفس الأجر الذي يتقاضاه ماورو الآن، بوجود اهتمام كبير به من ناديين كبيرين في إسبانيا".

بوووووووم .. 🚀🚀صاروخ لا يمكن إيقافه من ريجيلون رودريجيز

(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وتأتي هذه التصريحات لتشعل الموقف من جديد، وسط تأكيدات من بعض الصحف الأرجنتينة حول رفض إيكاردي للتجديد.

بعد تصريحات كلوب والعشب - قميص مانشستر وبالونة ريينا وأغرب تبريرات الهزيمة

وأما صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقالت أن هناك جلسة حاسمة الأسبوع القادم ستجمع إنتر مع وكيلة اللاعب.

ويطمح النيراتزوري في إقناع المهاجم الأرجنتيني براتب يصل إلى 7 مليون يورو سنوياً، مقابل التوقيع على عقد جديد ينتهي في 2023.

وهو ما يقل بمليون يورو عن المبلغ الذي يطالب به إيكاردي ناديه، والسبب الرئيسي في تعطل المفاوضات حتى الآن.