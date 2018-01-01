زوجة إيكاردي تكشف اقتراب يوفنتوس من ضمه

حاولوا إقناعه باللعب إلى جوار كريستيانو رونالدو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت واندا نارا وكيلة وزوجة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، أن مسألة تجديد تعاقده مع ناديه لا تزال بعيدة.

وقالت نارا في تصريحاتها لبرنامج تيكي تاكا:"لا زلنا بعيدين، لسنا بهذا الفرب الذي تتحدثون عنه، يجب أن أجلس وأتحدث مع النادي وأنا لم أفعل ذلك بعد". اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وأضافت:"أنا منزعجبة مما كان يُكتب تلك الأيام الماضية، لم يتصل بنا أحد للحصول على توضيح. الأمر يجعلني أضحك حين أسمع أن إيكاردي بلا سوق. الأولوية لإنتر، هذا كل ما في الأمر".

وأوضحت:"النادي اتصل بي خلال دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ولكني أجبت بأنه من الأفضل أن ننتظر حتى نهاية المجموعات".

أيضاً كشفت واندا عن اقتراب زوجها من الغريم يوفنتوس خلال الصيف الماضي قائلة:"في آخر فترة انتقالات كاد أن يضع قدمه خارج أبواب إنتر، لقد أرادوا إرساله إلى مدينة قريبة من هنا".

وبسؤالها عما كانت تقصد يوفي أومأت بالإيجاب، وتابعت:"الكل يعرف ذلك، ماورو رفض المال للبقاء في إنتر، يوفي قال لي أنه سيشكل ثنائياً مع كريستيانو رونالدو، وأخبروني بأنه إذا لم يتعاقدوا مع إيكاردي لن يتعاقدوا مع أي لاعب آخر".

ولا يزال إيكاردي -25 عاماً- يحتفظ بثلاث سنوات في عقده مع النيراتزوري، إلا أن ارتباطه المتكرر بريال مدريد أيضاً يدفع الوكيلة لزيادة مطالبها المادية من أجل التجديد.