زوبعة كبرى في سوق الانتقالات.. إيقاف رايولا في جميع أنحاء العالم

مصائر بوجبا ودي ليخت باتت مهددة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توسيع رقعة إيقاف مينو رايولا وكيل اللاعبين على النطاق العالمي عوضاً عن كونها في إيطاليا فقط.

وكان رايولا قد تم إيقافه في إيطاليا لمدة 3 أشهر، قبل أن تقرر لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي تمديد الإيقاف حول العالم.

وتعرض الوكيل لتلك العقوبة بسبب إجراءات غير قانونية تخص موكله جيانلوكا سكاماكا لاعب ساسولو.

ويعمل رايولا كوكيل للعديد من النجوم الكبار، مثل بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وماتيس دي ليخت قائد أياكس وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلس جالاكسي الأمريكي.

يذكر أن دي ليخت قريب من مغادرة ناديه وسط صراع برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد على ضمه، بالإضافة لبوجبا الذي تتحدث التقارير عن قربه من الانتقال لريال مدريد، وكون وكيلهما ممنوع من التفاوض حتى التاسع من أغسطس المقبل، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث الآن.