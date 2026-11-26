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وجد مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، نفسه في قلب عاصفة في ألمانيا، بعد تقارير عن انفصاله المفاجئ عن زوجته أنيكا بيسل. ويغيب الحارس المخضرم حاليًا بسبب إصابة في القدم، لكن حياته الشخصية باتت محور الاهتمام، مع بدء شخصيات بارزة في محيط بايرن الانحياز إلى أحد الطرفين.

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موجة استياء داخل عائلة بايرن

يتعافى الحارس المخضرم حاليًا من تمزق جزئي في أحد أوتار قدمه اليمنى، وهي إصابة تعرض لها أمام ماينز في وقت سابق من هذا الشهر، وستبعده حتى نهاية العام الميلادي.

وامتد الجدل الآن إلى غرفة ملابس أليانز أرينا، وإن كان ذلك عبر نشاط شريكات اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أعلنت لينا كيميتش وإينيس-سارة لايمر، زوجتا يوشوا كيميتش وكونراد لايمر على التوالي، موقفهما علنًا بالإعجاب بمقطع فيديو على إنستجرام لخبير العلاقات روث ماركوارت.

وانتقد المقطع ملابسات الانفصال، ولا سيما توقيته بعد ولادة طفل. بل إن نينا فايس، صديقة نوير السابقة، رُصدت هي الأخرى وهي تُبدي إعجابها بالمنشور، ما يوحي بجبهة موحدة من الرفض بين المقربين من الدائرة الداخلية للنادي. وقد خلق هذا الدعم العلني لأنيكا أجواء متوترة بلا شك حول السلوك الشخصي لقائد الفريق.

ماتيوس يشكك في توقيت قرار نوير

لم يتردد أسطورة الكرة الألمانية لوتار ماتيوس في إبداء رأيه بالموقف، إذ تحدث بصراحة في برنامجه «Lothar Takes Off». وأقر الفائز السابق بكأس العالم بأن المسائل الشخصية شأن خاص، لكنه رأى أن الطابع العلني لتداعيات الأزمة يضر بمكانة الحارس.

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وأوضح ماتيوس: «التوقيت غير مناسب على الإطلاق. إنه موقف مؤسف لمانويل، لكن على كل شخص أن يتعامل معه في إطار خاص بالطريقة التي يراها مناسبة. غير أنه من الواضح أن ما حدث في الأسابيع الأخيرة ليس جيدًا لسمعة مانويل. لقد اتخذ هذا القرار، لكنني أعتقد أنه لم يكن الوقت الأنسب».

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كما علّق ماتيوس على ردود فعل زوجات زملاء نوير على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن تعاطفهن مع أنيكا مفهوم بالنظر إلى الصورة التي ظهر بها الانفصال. وأشار إلى أن دعم لينا كيميتش وإينيس-سارة لايمر رد فعل طبيعي على موقف «بعيد كل البعد عن أن يكون في صالح» والدة أبناء نوير.

ورغم أن النادي وافق رسميًا على رحلة نوير إلى البرازيل للراحة والتعافي، فإن الكشف عن أن علاقته بشخصية شابة من العاملين في مجال العلاج الطبيعي ربما بدأت قبل الرحلة بأشهر لم يزد النار إلا اشتعالًا. ويواجه الحارس الآن عودة صعبة إلى الأضواء بمجرد اكتمال تعافيه البدني.

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أنيكا نوير تكسر صمتها

في الوقت الذي التزم فيه نجم بايرن ميونخ الصمت حيال المسألة منذ عودته إلى مقر النادي لتلقي العلاج، لجأت أنيكا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنها العميق. وبحسب التقارير، نشرت لاعبة كرة اليد ثم حذفت عدة مقاطع فيديو لاذعة على تيك توك تناولت ألم الخيانة.

وتضمن أحد المنشورات عبارة تقول: «خيانة امرأة حامل مستوى مختلف تمامًا من الشر»، وهي عبارة سارع المشجعون إلى التقاطها على منصات التواصل الاجتماعي مثل X. وأظهر مقطع آخر طفلًا صغيرًا مع تعليق يؤكد أن الأم لن تسامح أبدًا شريكًا يفضّل شخصًا آخر على عائلته.

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ولاقت هذه المشاعر الجياشة صدى لدى الجمهور، ما زاد من تعقيد محاولات نوير إبقاء المسألة في إطارها الخاص. وسارع المتابعون على الإنترنت إلى تتبّع إعادة نشرها للمنشورات، التي ترسم صورة امرأة مجروحة بعمق جراء النهاية المفاجئة لزواجها.