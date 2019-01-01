زهانج: إنتر سيغزو العالم

ستيفين زهانج رئيس نادي إنتر يؤكد على قدرة فريقه في تحقيق نتائج عظيمة في المستقبل.

أكد ستيفن زهانج رئيس نادي إنتر على ثقته في فريقه وقدرته على تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية خلال السنوات المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زهانج وأكد خلالها أن العديد من العقبات تنتظرهم خلال الأشهر المقبلة عليهم أن يتغلبوا عليها أولًا.

وقال زهانج: "في الوقت الحالي نحن على قمة ترتيب الدوري الإيطالي وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا، نحن على الطريق الصحيح وكل جهودنا سنكافئ عليها لكن خطوة بخطوة".

وأضاف: "كل ما وصلنا له مازال لا يعني أي شيء، علينا أن نستمر في التواضع وأن نتعلم من الماضي وأن نبقي على تركيزنا، فبدون الشجاعة والعمل داخل وخارج الملعب لن نستطيع التنافس على أي شيء".

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وأردف: "الأسبوع الماضي تحدثت مع الفريق وأخبرتهم أننا سنعاني من بعض الصعاب في المستقبل وسيكون علينا التغلب عليها، دومًا المصاعب ستكون موجودة لكن علينا أن نواجهها معًا".

وأنهى تصريحاته: "أنا لست بخائف من أي شيء لا اليوم ولا بالمستقبل، يمكننا أن ننافس في أعلى المستويات والماضي لا يهم، معًا نحن عائلة واحدة ويمكننا أن نغزو العالم".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي بالشراكة مع يوفنتوس برصيد ٣٩ نقطة لكل فريق في الوقت الحالي وبفارق الأهداف للنيراتزوري.