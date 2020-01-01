زميل نوير السابق يعود للحياة بعد وفاته بأربعة أعوام

قصة غريبة في ألمانيا للاعب شالكه والزميل السابق لمانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ.

كشف المدعي العام الألماني بمقاطعة جلزنكرشن عن حادثة غريبة للغاية وقعت للاعب كرة القدم هانيك كامبا نجم شالكه السابق بسبب زوجته التي أعلنت وفاته.

وبحسب ما ذكر المدعي العام في المقاطعة فاللاعب قد عاد للحياة بعد إعلان وفاته بأربعة سنوات كاملة وبعد تعرضه لحادث سيارة مميت في الكونغو.

وتواجه زوجة اللاعب اتهامات خطيرة بالتزوير، حيث نجحت في صرف بوليصة التأمين على حياة زوجها بينما هو لا يزال على قيد الحياة.

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وبحسب ما أوضحت صحيفة "بيلد" فقيمة التأمين المادية تتجاوز الست أرقام، ونجحت زوجته في الحصول عليها بعد استخراج شهادة وفاة وكل الأوراق اللازمة.

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وقال آنتي ميليك المدعي العام في جلزنكرشن: "المتهمة يتم اتهامها بالنصب لكنها تنكر كل شيء، في الوقت الحالي الإجراءات لا تزال جارية".

وأضاف: "كامبا يقول أن زملائه تركوه في أدغال الكونغو وسرقوا كل أوراقه وأمواله بالإضافة لهاتفه في يناير 2016 قبل أن يتم إعلان وفاته لاحقًا".

وسيتم النظر لكامبا على كونه مجرد شاهد في القضية نظرًا لأنه لم يستفد من كل ما حدث، كما تمت إعادته لألمانيا حيث عاد لوظيفته القديمة كفني كيميائي في إحدى الشركات.

جدير بالذكر أن كامبا كان قد لعب بجوار نوير في صفوف فريق شالكه، كما لعب في عدة أندية مختلفة بالدرجات الأدنى في ألمانيا كان أقلها الدرجة الثامنة.