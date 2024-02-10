ليس زميل ميسي فقط.. بل مرشح حالي لتدريب البلوجرانا

أفصح مدرب نادي برشلونة الرديف الحالي ومدافعه السابق رافاييل ماركيز عن تفاصيل مشادة حدثت بينه وبين ليونيل ميسي حين كانا زميلين في البلوجرانا اضطر المدرب بيب جوارديولا إلى إيقافها.

وقال ماركيز في حديث للمقدم المكسيكي الشهير يوردي روسادو: "لقد حضرت بدايات ميسي وكنت بعمر صغير أنا الآخر، سمعنا أن هناك فتى في لاماسيا شديد الاختلاف عن باقي زملائه، يستطيع صناعة الفارق وسيكون ظاهرة حقيقية، وفي الحقيقة منذ وصوله كان واضحًا للغاية كل ذلك، توقعنا أنه لاعب رائع، لكننا بسبب أنه كان صغيرًا جدًا، لم أكف عن إعطائه الأوامر وكان يسمعها جيدًا".

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وأردف: "عرفنا أن ليو يستطيع مراوغة 3 أو 4 لاعبين بسهولة، ولكن في بعض الأوقات كان يبالغ في الأمر، حاولنا توجيهه، أخبرناه أن هنا موضع المراوغة وليس هناك على سبيل المثال، أخبرناه أن يلعب أمكثر مع المجموعة".

واستطرد: "في أحد الأيام، وبسبب قوتي في إعطاء تلك الأوامر، حدثت مشكلة بيني وبين ميسي، وبدأنا في التلاسن، واضطر جوارديولا إلى التدخل لحل المشكلة، أنا وميسي لم نكن أصدقاء جيدين، كنا فقط زميلين".

لكن ماركيز لا ينفي أبدًا أنه "معدب بمشوار ميسي، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".