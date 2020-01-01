زميل إبراهيموفيتش السابق يهاجمه بقوة ويؤكد: الأجواء بدونه أفضل

الأمر كان محبطًا للغاية في وجوده..

شن سيباستيان ليتيت، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، هجومًا عنيفًا على زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش، واعتبر أن الأجواء تحسنت كثيرًا داخل النادي بمجرد رحيله.

وقضى إبراهيموفيتش عامين داخل لوس أنجلوس قبل أن يرحل بنهاية عقده في يناير الماضي وينتقل إلى ميلان بعقد ممتد حتى نهاية الموسم.

ليتيت في تصريحات للصحافة قال "بالتأكيد هناك شعور الآن أفضل حول المكان، كذلك الأمر بالنسبة للكيمياء، إنها تُبنى مع مرور الوقت.".

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كما أضاف "لا يمكنك أن تكون حرًا في وجوده، إنه أمر محبط للغاية، تشعر بأنك تريد التخلص من حذائك حرفيًا وتخرج خارج الملعب. من الصعب اللعب ضده وكذلك من الصعب اللعب معه."

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ليتيت ظهر في أحد الفيديوهات رفقة إبراهيموفيتش في إحدى المباريات وقام السلطان بدفعه من الحائط البشري، في فيديو انتشر كثيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حول الأمر قال ليتيت "ما هو المضحك حول هذا الرجل؟ بالنسبة لي إنه الجنون نفسه أن تقوم بذلك تجاه أحد زملائك في الفريق، جنون تام.".

وأتم "لقد أخبرته الخصم وحده هل أذهب معه؟ قال لي لا، ثم قام بركلي!. أعتقد أنها إحدى اللقطات التي أظهرت معدنه ولونه الحقيقين.".

يذكر أن الدولي السويدي قد سجل 53 هدفًا خلال 58 مباراة خاضها مع جالاكسي، وكان له نزاع شهير مع كارلوس فيلا الذي ينشط في أحد الفرق الأمريكية الأخرى وتكرر الهجوم عليه من عدد كبير من اللاعبين مؤخرًا.