لاعب ليفربول السابق: مشادة هيندرسون مع سواريز حولته لقائد

مشادة جرت بين الثنائي قبل رحيل سواريز إلى برشلونة

تطور كبير في مستوى لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هيندرسون مع ليفربول الفترة الماضية، ولكن هل يصبح من أساطير النادي على مدار تاريخه؟

زميله السابق جلين جونسون، يؤمن بهذه النظرية، حيث كان شاهداً على بداية هيندرسون، والتي دخل خلالها في صراعات محتدمة مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وقال جونسون:"عندما جاء إلى ليفربول كان طفلاً صغيراً في بداية حياته، شعر بالرهبة من بعض الوجوه في غرفة الملابس، حرصه على إرضاء الجميع تسبب في بدايته الصعبة".

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وأضاف:"مع كامل الاحترام لسندرلاند ولكن الأمور تختلف تماماً في ليفربول، عندما كان يرتكب بعض الأخطاء الصغيرة، كان ينظر له البعض ولغة جسدهم تقول "لقد فعلها مرة أخرى".

وتابع:"كان هناك عدد قليل من الناس ينظرون له بطريقة خاطئة، مثل لويس سواريز، كان يحاول الاشتباك معه بالأيدي لكن جوردان تصدى له، وهو ما سعدت برؤيته جداً، لا يجب أن تترك الناس يعاملونك بهذه الطريقة".

وأما عن رد فعل سواريز:"كان إيجابياً، لم يتطور الأمر للمشاجرة الكاملة، ولكن هيندرسون أراد إرسال رسالة معينة بأنه لا يجب التعامل معه بهذا الشكل، الواقعة أظهرت بعض الملامح من شخصيته القيادية".

هل يصبح هيندرسون أسطورة في ليفربول:"لم يقوموا بإنفاق الأموال بغباء عندما تعاقدوا معه، علموا أن جيرارد لن يستمر في الملاعب لفترة طويلة، الآن عمر هيندرسون 29 سنة ولا توجد مؤشرات حول رحيله، لذلك أتوقع انضمامه لأساطير النادي بنسبة 100%".

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يذكر أن هيندرسون انضم لليفربول من سندرلاند في 2011 بـ18 مليون يورو، وتعثر في بدايته مع الريدز، قبل التألق والمساهمة في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واعتلاء صدارة النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.