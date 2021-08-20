زميله السابق: ميسي كمايكل جوردان لا يقبل الهزيمة، اللعب أمامه كابوس!

إشادة ضخمة بالبرغوث..

أخذ حارس مرمى منتخب الأرجنتين السابق ويلي كاباييرو في الإشادة بزميله الأسطورة ليونيل ميسي، ونعته بأنه مثل أسطورة كرة السلة، مايكل جوردان.

الحارس البالغ من العمر 39 عامًا زامل ميسي في المنتخب الأرجنتيني عندما حرس عرينه في مونديال 2018، والذي خرج منه التانجو على يد فرنسا بدور الـ16.

وقبل ذلك التقى كاباييرو مرارًا أمام ميسي عندما كان ينشط لسنوات في الدوري الإسباني من بوابة إلتشي وملقة، وقبل الانتقال بعدها إلى مانشستر سيتي ثم تشيلسي.

كيف شبه كاباييرو ميسي بماكيل جوردان؟

الفيلم الوثائقي "The last Dance" الذي يحكي مسيرة مايكل جوردان المهنية في كرة السلة كان ملهمًا لكاباييرو ليشبه البرغوث بالنجم الأمريكي.

وفي تصريحات خاصة لموقع جول، قال كاباييرو "أن تلعب أمام ميسي هو كابوس في بعض الأحيان، فريقك سوف يركز على ميسي بينما هو يصنع مساحات لأشخاص آخرين، وفجأة ستجد أن الشخص التالي الذي سيظهر هو ميسي".

كما أضاف "كانت لدي الفرصة للتدرب معه في مباراة صغيرة مع المنتخب الوطني، إنه آلة، حتى في التدريبات يريد أن يفوز، إذا رأيت فيلم مايكل جوردان، لقد كان مثله لا يقبل الهزيمة".

ما هو الموقف الذي لا ينساه كاباييرو لميسي؟

وواصل "إنه لا يقبل بخسارة أي مباراة لذلك هو يدفعك للفوز حتى في المباريات الصغيرة، أتذكر ذات مرة عندما كنا نتدرب قبل كأس العالم ونلعب ضد إسبانيا تحت 23 عامًا".

"خلال عملية بناء الهجمة، أتى إليّ ووفر حلًا لنا، منحته الكرة من منطقة جزائنا ثم ركض بالكرة ومر من 10 لاعبين وسجل هدفًا، الجميع كان يفكر ما هذا؟ لقد رأينا أفضل نسخة لميسي قبل المونديال."

"لقد كنا في حالة صدمة، ما فعله لا يصدق، بالنسبة لي إنه أفضل لاعب في العالم بكل التأكيد".

ما رأي كاباييرو في انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان؟

أما عن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان فقال "من الجيد لليو أن يلعب في دوري جديد، من الجيد أن يرى الناس أن بمقدوره النجاح وتكرار ما كان يفعله مع برشلونة بنادٍ آخر".

وأتم "هو وأجويرو كانا أصدقاء مقربين جدًا وأراد اللعب سويًا، أرى أن الأخبار كانت صادمة للعديد من الناس في برشلونة".

الجدير بالذكر أن أجويرو انضم إلى برشلونة بناء على رغبة ميسي للعب سويًا، ثم رحل البرغوث إلى بي آس جي فيما أكد مواطنه استمراره بصورة طبيعية وإن لم يخف حزنه من رحيل صاحب الـ33 عامًا للعاصمة الفرنسية.

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