زميله السابق في مانشستر يونايتد: معاملة تين هاج لرونالدو كانت "عارًا!"

"التعامل الذي تلقاه البرتغالي في أولد ترافورد لا يليق بأسطورة!"

يؤمن إريك بايلي مدافع فياريال حاليًا ومانشستر يونايتد سابقًأ، بأن الطريقة التي تمت بها معاملة النجم كريستيانو رونالدو كانت عبارة عن "عار" على حد تعبيره.

وقال بايلي في تصريحات لصحيفة "ذا أثليتك": "كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد، كانت العودة بمثابة عودة أسطورة، لطالما كان أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي".

وأضاف: "حتى بعد عودته، أضاف الكثير للنادي، كريستيانو يستحق أن يشعر بأنه مهم، من العار ما حدث معه في الطريقة التي غادر بها النادي".

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وأردف: "لقد سار كل شيء معي بشكل جيد في فياريال، لقد لعبت أمام لاعبين رائعين من قبل هنا مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولويس سواريز، وتعلمت طيلة تجربتي السابقة".

وانتقل بايلي إلى فياريال مطلع الميركاتو الشتوي الحالي قادمًا من بشيكتاش التركي، أين انتقل بشكل نهائي في 2023 من مانشستر يونايتد.