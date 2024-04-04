زميله السابق في الملاعب يقرر.. من يخلف ميسي في أولمبياد 2024؟

اكتفى من الألقاب أم يريد المزيد؟

ينتظر المدرب خافيير ماسكيرانو المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني قرار زميله السابق في الملاعب ليونيل ميسي من أجل حسم الانضمام إلى "التانجو" في أولمبياد باريس الصيفية 2024.

الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول، أكد أن الفكرة الأساسية لدى ماسكيرانو هي استدعاء حارس مرمى ومدافع ومهاجم من بين اللاعبين فوق السن.

الاختيارات المثالية بالنسبة لماسكيرانو تتمثل في: إيميليانو مارتينيز في الحراسة، نيكولاس أوتاميندي في الدفاع، وليونيل ميسي في الهجوم.

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رزنامة ميسي مع إنتر ميامي واستعدادات الموسم الجديد خصوصًا بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا، قد تمنع "البولجا" من الوجود ضمن خيارات ماسكيرانو.

لكن تبدو المهمة بالنسبة لكل من أوتاميندي ومارتينيز أسهل، رغم أنها لم يفاتحا نادييهما (بنفيكا وأستون فيلا) حتى الآن في الأمر.

الصحفي الأرجنتيني عاد ليؤكد أن ماسكيرانو وضع البديلين المحتملين من بين اللاعبين فوق السن حال عدم إتاحة ليونيل ميسي لأي سبب، حينها سيكون الاختيار بين كل من جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي، ولاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلانو.