زميله السابق: أشلي يونج قائدًا مثاليًا لمانشستر يونايتد

دعم في توقيت مثالي لصاحب الـ34 عامًا



تقدم أحد الزملاء القدامى للاعب مانشستر يونايتد أشلي يونج، صفوف المدافعين عنه، بعد حملة الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها من قبل جماهير ناديه في الوقت الراهن.

ووثقت العدسات صافرات الاستهجان، التي أطلقتها الجماهير على القادم من أستون فيلا عام 2011، عندما قام المدرب أوليه جونار سولشاير باستبداله بالوافد الجديد ىرون بيساكا، في ودية الإنتر، التي حسمها اليونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

وبصم زعيم الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي، على حملة للنسيان الموسم الماضي، مكتفيًا بتسجيل 54 هدفًا على مدار 38 مباراة في البريميرليج، لينهي موسمه في المركز السادس غير المؤهل لدوري الأبطال، وكان أشلي يونج، واحدًا من أكثر الأسماء التي حملتها الجماهير مسؤولية الانهيار، خصوصًا على المستوى الدفاعي، لمستواه المتذبذب من مباراة لأخرى.

ومع ذلك، يبقى صاحب الـ34 عامًا من أبرز الأسماء المرشحة لحمل شارة قيادة الشياطين الحمر الموسم الجديد، بعد رحيل القائد السابق أنطونيو فالنسيا، بجانب الغموض الذي يسيطر على مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع النادي.

وقبل أن يستقر المدرب النرويجي على قراره النهائي بشأن قائد المرحلة القادمة، قال نايجل رو كوكر، الذي زامل أشلي يونج في الفترة بين عامي 2007 و2011 في أستون فيلا "أعتقد أنه يستحق شارة قيادة مانشستر يونايتد، وأعتقد كذلك أن ما يحتاجه مشجعو النادي هو التعامل بواقعية مع أشلي"، مشيدًا بما وصفه "روحه الحماسية".

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وختم حديثه عن زميل الأمس "شخصية يوني وحماسته التي كان يتحلى بها في أستون فيلا وحتى في واتفورد، هي الشخصية التي يحتاجها اليونايتد، أعرف عنه أنه يمتلك شخصية وعقلية قوية للعب في هذا المستوى، لذا بالتأكيد هو القائد الذي يحتاجه فريقه".