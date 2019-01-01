زملاء بيل في ريال مدريد يحسمون مصيره

الويلزي خارج لقاء ليجانس

تحدثت تقارير عن إدلاء زملاء الويلزي جاريث بيل في رأيهم بخصوص رحيل أو بقاء اللاعب مع ريال مدريد في بقية الموسم.

بيل غائب عن تشكيل ريال مدريد الذي سيواجه ليجانس مساء الأربعاء في الدوري الإسباني بعد سفره لأسباب خاصة لبريطانيا.

وأوضحت "ماركا" أن زملاء بيل رغم ضعف العلاقة وحاجز اللغة، ولكنهم يريدون بقاء الجناح الويلزي مع الفريق.

وأضاف التقرير أن اللاعبين يرون أن بيل لاعب محوري وهام في نجاحات الملكي مؤخراً، وساهم في الفوز بنهائيات وبطولات.

يذكر أن بيل كان على وشك الرحيل عن صفوف الميرينجي الصيف الماضي نحو الصين، ولكن النادي الإسباني أوقف الصفقة.