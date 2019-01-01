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كأس آسيا

زلاتكو: أتمنى تتويج السعودية أو الإمارات بكأس آسيا 2019

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المدرب الكرواتي يشكر الجماهير السعودية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب بلاده، الشكر إلى الجماهير السعودية، بسبب مساندتها له خلال منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

داليتش قال خلال تصريحات صحفية: "الجماهير السعودية ساندتني في كل مباريات كأس العالم، وكانوا يشاهدوا المباريات كأنهم جماهير كرواتية".

زلاتكو داليتش تابع: "شاهدت الجماهير السعودية في المدن الروسية، بالإضافة إلى متابعتي لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ممتن لهم".

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مدرب المنتخب الكرواتي أردف: "السعودية والإمارات تعنيانلي الكثير، لأنني عشت فيهما أجمل أيام حياتي الشخصية والعملية".

وصيف بطل العالم استطرد قائلًا: "تابعت مباراة السعودية في كأس آسيا، وسأتابع مباراة الإمارات أمام الهند، وباقي المباريات".

واختتم زلاتكو داليتش تصريحاته، مشددًا على أنه يتمنى أن يتوج الإمارات أو السعودية بكأس أمم آسيا 2019.

داليتش قاد منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018، قبل الخسارة أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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