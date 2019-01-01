زلاتان يكسر الرقم القياسي لأعلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي

تفوق على الإيطالي سباستيان جيوفينكو

واصل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كسره للأرقام القياسية طوال مشواره، ولكن هذه المرة خارج الملعب.

نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي راتبه وصل إلى 7.2 مليون دولار، ليصبح الأغلى في تاريخ دوري المحترفين المحلي.

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ويتفوق بذلك صاحب الـ37 عاماً على الرقم السابق للإيطالي سباستيان جيوفينكو حيث كان يتقاضى راتباً بـ7.1 مليون دولار عامي 2017 و2018.

وتأتي الزيادة في راتب زلاتان، عقب تألقه الواضح مع لوس أنجلوس في الفترة الأخيرة، ليخطف الأنظار من الجميع في الدوري الأمريكي.

ومن بعد السويدي المخضرم يأتي زميله السابق المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس، حيث يقال أنه حصل على 6.5 مليون دولار قبل رحيله.

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ويتساوى معه مايكل برادلي بنفس الراتب، حيث يتقاضى ثاني أعلى راتب في الدوري الأمريكي بعد زلاتان.

ونجح إبرا في تسجيل 35 هدف في 39 مباراة لعبها بقميص لوس أنجلوس هذا الموسم.