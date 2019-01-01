زلاتان يروي كواليس نصيحته لمدافع مانشستر يونايتد

مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الحالي حرص على توجيه الدعم الكافي لمدافع الشياطين الحمر منذ الوهلة الأولى

كشف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن النصيحة التي منحها لمواطنه فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد.

زلاتان سبق وأن لعب مع المدافع السويدي في الشياطين الحمر، بعد انضمام الأخير للفريق بـ40 مليون جنيه إسترليني.

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لينديلوف عانى من بداية متعثرة مع الفريق الإنجليزي، مما أثار الشكوك حول استمراره، وبالتحديد خلال فترة تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومع قدوم أولي سولشار لتولي المهمة، أصبح اللاعب من ضمن العناصر الأساسية لانتفاضة الشياطين مع المدرب النرويجي.

إبرا قال عن نصيحته لمواطنه:" قلت له إذا لعبت أو لم تلعب فسيظل الشعور بالود موجود لديك، إذا لم تقدم مستوى جيد فالنادي لن يتردد في بيعك".

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وأضاف:"أخبرته أن أي لاعب جاء هنا من أجل غزو الملعب، أنت لست هنا لتكون ودوداً مع الآخرين، جئت فقط لإثبات نفسك".

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وتابع:"أتمنى أن يواصل على هذا المستوى من الناحية العقلية، دائماً أقولها أن نجاحك يتوقف بنسبة 50% على ثقتك بنفسك وهو ما تعلمته على مدار 20 سنة في الملاعب".

وفي نهاية حديثه تمنى مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الحالي، لمدافع الشياطين بمواصلة التطور وتقديم مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد أو منتخب السويد.

ويستعد لينديلوف لمواجهة صعبة هذا الشهر مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وهو الفريق الذي صال وجال معه زلاتان قبل الانتقال لإنجلترا ومنها للولايات المتحدة الأمريكية.