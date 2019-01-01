كم يتقاضى إبراهيموفيتش بعد عودته لميلان؟

المهاجم السويدي على أعتاب العودة للدوري الإيطالي

يستعد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لخطوة جديدة في مسيرته، بالعودة لصفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير القادم.

تقارير صحفية إيطالية أكدت أمس الخميس، توصل اللاعب لاتفاق نهائي مع الروسونيري، تمهيداً للانضمام له في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن زلاتان سيوقع على عقد مدته 6 أشهر، مع وجود إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي في حالة موافقة الطرفين.

وأوضحت أن خلال الفترة الأولى من العقد سيحصل اللاعب على راتب 3 مليون يورو، وستصل إلى 4.5 مليون لو استمر مع الفريق لموسم آخر.

وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين منذ رحيل اللاعب المخضرم عن لوس أنجلوس، حيث تلقى النجم السويدي العديد من العروض داخل وخارج إيطاليا.

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يذكر أن صاحب الـ38 سنة يمتلك تجربة سابقة مع ميلان، حيث لعب بقميص الفريق 85 مباراة، سجل خلالهم 56 هدفاً وصنع 24 بجميع البطولات.

وحصد اللاعب لقب الدوري الإيطالي مع الروسونيري في موسم 2011/2012، طامحاً في تحسين أوضاع الفريق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر بجدول المسابقة بـ21 نقطة.