زلاتان إبراهيموفيتش يهاجم مدرب السويد: يا لها من نكتة

زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان يهاجم مدرب منتخب السويد بسبب مواطنه ديان كولوشيفسكي لاعب يوفنتوس.

هاجم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان المدرب يانه أندرسون المدير الفني لمنتخب بلاده بسبب اللقاء الأخير ضد فرنسا.

جاء هذا في تغريدة كتبها زلاتان عبر الحساب الرسمي له على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، بعد ساعات من المباراة.

وكان أندرسون قد فضل بدء المباراة باللاعب سيباستيان لارسون على حساب ديان كولوشيفسكي وهو ما أثار حفيظة إبراهيموفيتش.

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ديان كولوشيفسكي نفسه أعرب عن تعجبه من عدم الدفع به أساسيًا خلال المباراة، وأكد ذلك خلال تصريحات صحفية أعقبتها.

وعلى زلاتان على تصريحات كولوشيفسكي وكتب: "يا لها من نكتة غبية، ها هو مثال آخر على وجود أشخاص غير جديرين في أماكن هامة تخنق الكرة السويدية".

وكان منتخب السويد قد تعرض للخسارة بهدف نظيف أمام نظيره الفرنسي في لقاء الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن المنتخب السويدي يستضيف نظيره البرتغالي في لقاء الجولة الثانية مساء الغد الثلاثاء على ملعبه ووسط جماهير.