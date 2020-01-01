بيونتيك يظهر كهدف جديد لروما في يناير

قدوم إبراهيموفيتش قد ينهي مشوار البولندي مع الروسونيري

قام نادي روما الإيطالي، بوضع خياراته المحتملة في خط الهجوم، تحسباً لرحيل المهاجم البوسني إيدين دجيكو عن صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري.

روما في انتظار بعض الأخبار السعيدة خلال عام 2020، باقتراب العملاق الأمريكي دان فريدكين من شراء النادي بشكل كامل، ليبدأ التحرك بسوق الانتقالات مستهدفاً بعض الأهداف البارزة.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت رغبة روما في التعاقد مع كريشتوف بيونتيك مهاجم نادي ميلان، استغلالاً لوضعه الحالي مع الروسونيري.

بيونتيك يعيش فترة صعبة مع ميلان خلال هذا الموسم، نظراً لانخفاض معدله التهديفي وتخبط مستواه بشكل عام، ليصبح الرحيل أحد الخيارات المحتملة للمهاجم البولندي.

قدوم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان حتى نهاية الموسم، قد يعني أيضاً تقلص فرص بيونتيك في المشاركة كأساسي، مما يعطي روما فرصة كبيرة لضم اللاعب.

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وفي حالة الفشل بالتعاقد مع البولندي، قد يلجأ روما لبعض الأهداف الأخرى، أبرزها ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد، الذي يقضي أيامه الأخيرة مع النادي الإسباني.

يذكر أن الهدف الرئيسي للذئاب بخط الهجوم في الميركاتو الشتوي، كان المهاجم البلجيكي درايس ميرتينس، لكن فرصة جلبه من نابولي تبدو في غاية الصعوبة.