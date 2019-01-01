المدير الرياضي لبولونيا يؤكد ترحيب إبرا بالانتقال لصفوفه

المهاجم السويدي على أعتاب العودة للدوري الإيطالي

يطمح نادي بولونيا الإيطالي، بالظفر بخدمات المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وجلبه مرة أخرى للكالتشيو هذا الموسم.

زلاتان أعلن رحيله مؤخراً عن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وسط تكهنات حول خطوته القادمة.

ريكاردو بيجون المدير الرياضي لبولونيا، كشف عن انفتاح اللاعب لفكرة الانتقال للفريق في يناير القادم.

وقال بيجون في تصريحات صحفية:"هناك شهر ونصف على بداية السوق، إبرا لديه علاقات قوية بنا".

وأضاف:"لقد أبدى انفتاحه لفكرة المجيء لبولونيا، لكنه طلب الحصول على الوقت الكافي من أجل حسم مصيره".

ليس لاوتارو أو فيدال - عملية منتظرة في يونيو بين إنتر وبرشلونة

ميسي: الفوز على البرازيل دائماً يكون رائعاً

وتابع:"جميع الاحتمالات ممكنة، بالطبع نحن نريد التعاقد معه وهناك حالة من التفاؤل لكن الأمر ليس بيدنا بنسبة 100%".

يذكر أن إبرا شارك في 58 مباراة مع لوس أنجلوس جالاكسي بالدوري الأمريكي، نجح خلالهم في تسجيل 53 هدفاً بقميص الفريق.