زاها يتقدم بطلب انتقال رسمي للرحيل عن كريستال بالاس

اللاعب يضغط في الساعات الأخيرة من الميركاتو

قرر الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، تقديم طلب الانتقال من أجل الرحيل عن كريستال بالاس هذا الصيف.

زاها ارتبط ببداية السوق بالانتقال لأرسنال، قبل تعاقد الأخير مع نيكولاس بيبي لتهدأ الأمور قليلاً.

وعادت أنباء الإيفواري مرة أخرى، وسط اهتمام شديد من إيفرتون بالحصول على خدماته.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت تقديم اللاعب لطلب انتقال مكتوب للسماح له بالانضمام للتوفيز.

ويأتي ذلك بعدما رفض بالاس أكثر من عرض للحصول على خدمات زاها، كان آخرها بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

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إيفرتون حاول توجيه أنظاره نحو أليكس أيوبي جناح أرسنال، لكنه عرضه المُقدر بـ30 مليون تم رفضه من إدارة المدفعجية.

ويبدو انه سيضغط بكامل قوته في الساعات القادمة، من أجل ضم زاها كهدف أول له، قبل إغلاق السوق الإنجليزي غداً الخميس.