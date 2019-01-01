40 مليون بالتقسيط - غضب في كريستال بالاس بعد عرض أرسنال لزاها

سعر الإيفواري يصل إلى 80 مليون إسترليني

أبدى نادي كريستال بالاس الإنجليزي، رفضه التام لعرض أرسنال من أجل التعاقد مع نجمه الإيفواري ويلفريد زاها.

المدرب أوناي إيمري يطمح في تعزيز صفوف المدفعجية هذا الصيف، ويضع مركز الجناح ضمن أهم أولوياته.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت أن عرض أرسنال الأول لزاها وصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

وشمل هذا العرض خطة دفع بالتقسيط تصل إلى 5 سنوات، وهو ما أغضب إدارة كريستال بالاس بشدة.

وطلب النادي الحصول على مبلغ 80 مليون إسترليني بشكل كامل، يتم دفعها خلال سنة واحدة فقط.

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ومن المتوقع أن يعود أرسنال بعرض آخر محسن، مع إضافة لاعب بصفوفه في صفقة تبادلية محتملة.

ويطمح المدفعجية في استغلال رغبة زاها الواضحة في الرحيل عن بالاس، وفقاً لتصريحات شقيقه ووكيل أعماله مؤخراً وسعيه لتحقيق حلمه بالانضمام لأرسنال.