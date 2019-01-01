زانييتي: هدف في الوقت الحالي الوصول إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

إنتر وقع في مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خافيير زانيتي، رئيس نادي إنتر، أن هدف الفريق في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، هو الوصول إلى دور الـ 16، وبعدها التفكير في بطولة جديدة من ثمن النهائي.

ووقع إنتر في المجموعة السادسة، برفقة كلاً من برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وسلافيا براج التشيكي.

وقال زانيتي، في تصريحات تلفزيونية: "سنواجه برشلونة من جديد، ونحن نعلم إمكانيات هذا الفريق، ولكننا سنقاتل من أجل كل نقطة ممكنة".

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 | برشلونة وإنتر ودورتموند.. مجموعة الحديد والنار

وواصل: "المجموعة أيضاً تضم فريقان قويان، سنلعب أمامها بأفضل طريقة ممكن، نريد بناء هذا الفريق ليصبح بطل من جديد، ولهذا اخترنا كونتي لبناية الفريق".

وتابع: "كونتي بالتأكيد لديه عقلية قوية، أثرت على الفريق كما رأينا في المباريات الودية، وافتتاح الدوري، هدفنا الأول في الفترة الحالية تخطي دور المجموعات، ونبدأ بطولة جديدة من دور الـ 16".