زانيولو كان قريباً من الانضمام إلى توتنهام

وكيل أعماله يؤكد أن زانيولو كان محط اهتمام لوصيف دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد وكيل أعمال نيكولو زانيولو لاعب روما الإيطالي، أن موكله حصل على اهتمام كبير من إدارة توتنهام في الصيف الماضي، ولكنها فشلت في التعاقد معه وتعاقدوا مع الأرجنتيني لوسيلسو.

وقام اللاعب صاحب الـ 20 عاماً بتجديد تعاقده مع ذئاب العاصمة الإيطالية، حتى صيف 2024.

وقال وكيل أعماله في تصريحات صحفية: "لقد قام بتجديد تعاقده مع روما، الأمور على ما يرام الآن، ولكن من الواضح أنه يحظى باهتمام من توتنهام".

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وواصل: "اهتمام فريق كبير مثل توتنهام، يوضح مدى جودة اللاعب، إدارة السبيرز كان تفكر فيه قبل التعاقد مع لو سيلسو، كادت تريد الحصول على خدماته بشكل واضح".

وتابع: "اللاعب لديه طباع حسنة، عكس ما يشار إليه في إيطاليا إنه لاعب محترف بشكل رائع، سوف تعتمد عليه إيطاليا في المستقبل، لقد وُلد ليكون لاعباً محترفاً".